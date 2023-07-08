Şiddetli fırtına ve yağmur yüzünden dereler taştı, Şile-Ağva sular altında

Ahmetli, Kumbaba, Karamandere, Erenler, Satmazlı,Yeşilvadi, Üvezli, Kabakoz mahalleleri yolları sular altında kaldı.

Sel suları yüzünden bazı evleri su bastı.

Şile Ağva köy yollarının birçok kesiminde ulaşım sağlanamıyor.

Kamu ekipleri yolların açılması ve su baskını yüzünden mağdur olan vatandaşlara yardım için çalışmalarına hızla devam ediyor.

Şile'de yaşanan sel felaketinde iki kişi helikopterle kurtarıldı

Şile ilçesinde gece boyunca devam eden sağanak yağış, Değirmençayı Mahallesi'nde su baskınlarına neden oldu. Bazı iş yerleri sular altında kaldı. Hacıllı Mahallesi'nde bulunan Göksu deresi de taşarak sel oluşturdu. Sel sularına kapılan iki kişi için bölgeye Sahil Güvenlik, Jandarma, AFAD, UMKE, belediye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı hava ve deniz unsurlarının katıldığı kurtarma operasyonunda, ağaçta mahsur kalan iki kişi helikopterle güvenli bir yere indirildi.

KURTARMA ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Helikopterle kurtarılanların görüntüleri, Sahil Güvenlik ekiplerinin kamerasına kaydedildi. İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde, ağaçta sıkışan kişinin helikopterden sarkıtılan iple Sahil Güvenlik personeli tarafından kurtarıldığı görülüyor.

İstanbul Valisi Davut Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Şile'de meydana gelen selde mahsur kalan iki vatandaşımız Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerimizin ortak çalışmasıyla kurtarılmıştır. Geçmiş olsun." dedi.