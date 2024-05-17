Şiddetli fırtınalar ABD'de can aldı

Hızlı ilerleyen fırtına bu ay ikinci kez güneydoğu Teksas'ı vurdu. Şiddetli fırtına en az dört kişinin ölümüne, yüksek binaların camlarının patlamasına, ağaçların devrilmesine ve Houston'daki 900.000'den fazla ev ve işyerinin elektriğinin kesilmesine neden oldu. Yetkililer, Perşembe günü meydana gelen şiddetli fırtınanın ardından pek çok kişiyi tedbirli olmaya çağırdı. Fırtına sistemi hızlı bir şekilde gelip geçti. Fakat Houston ve doğudaki bölgeler için bugün sel uyarıları yapılıyor.

Houston Belediye Başkanı John Whitmire, şiddetli rüzgarlar nedeniyle dört kişinin öldüğünü doğruladı ve ölümlerden en az ikisinin düşen ağaçlardan kaynaklandığını, diğerinin ise kuvvetli rüzgarda bir vincin devrilmesi sonucu meydana geldiğini bildirdi.

Houston'ın sokakları sular altında kaldı ve bölge genelinde ağaçlar ve elektrik hatları kesildi. Belediye Başkanı, rüzgar hızının zaman zaman 160 km'ye /ulaştığını söyledikten sonra bunun, 2008'de şehri kasıp kavuran Ike Kasırgası'ndan daha büyük bir felaket olduğunun altını çizdi.