Şiddetli regl sancısına ne iyi gelir?

Mynet’te yer alan habere göre; Adet sancısı, regl döneminde kadınlarda görülen bir durum olduğu biliniyor. Kimi kadında bu sancı daha az sürerken kimi kadında da ise günlerce sürebilir. Regl dönemi her kadında olması gereken doğal bir süreç olduğu bildirildi. Günlük yaşamı etkileyen adet sancıları kişileri daha da rahatsız eder. Ancak bazı kadınlar bu süreci daha zor atlatır. Özellikle yaşanan ağrılar, kişide hem bedensel hem de ruhsal problemler yaratır.

Peki, adet sancısı nasıl geçer, evde yapılabilecek doğal yöntemler nelerdir?

ŞİDDETLİ ADET SANCISINA NE İYİ GELİR?

-Sigara, alkol ve kafein tüketmemek

-Dizleri karın kısmına çekerek yatmak

-Papatya, rezene, nane çayı gibi bazı bitki çaylarının tüketilmesi

-Kasık bölgesine sıcak su torbası konulması

-Bol sıvı içilmesi ve bol bol dinlenme

-Gazlı içecek ve tuzlu besinlerden uzak durmak

-Kasık bölgesine masaj yapmak

-Yoga gibi bedeni rahatlatıcı egzersiz yapılması