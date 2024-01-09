Şiddetli yağış Ayvalık'ı vurdu: Ev ve iş yerleri su bastı

Yurdun genelinde etkisini sürdüren etkili yağışlar, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde de etkisini gösterdi.

Balkanlar üzerinden gelen şiddetli yağış, dün akşam saatlerinden itibaren etkili oldu. Gece saatlerinde şiddetini artıran yağış nedeniyle bazı apartmanların bodrum katlarıyla, iş yerlerini su bastı.

Meteoroloji verilerine göre; ilçe genelinde metrekare başına 70.7 kilogram yağış düştü.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki BASKİ ekipleri de tıkanan kanalizasyon hatlarının açılabilmesi için yoğun çaba gösterirken, Ayvalık’ta yağışların bugün öğleden sonra yeniden başlayacağı bildirildi.

Hava sıcaklıklarının ise önümüzdeki günlerde 0 ila 5 derecelere düşmesi bekleniyor.