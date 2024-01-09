Şiddetli yağış Ayvalık'ı vurdu: Ev ve iş yerleri su bastı

Kaynak: İHA
Şiddetli yağış Ayvalık'ı vurdu: Ev ve iş yerleri su bastı
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yağan şiddetli yağış, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Gece saatlerinde şiddetini artıran yağış nedeniyle ev iş yerlerini su bastı.

Yurdun genelinde etkisini sürdüren etkili yağışlar, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde de etkisini gösterdi.

Balkanlar üzerinden gelen şiddetli yağış, dün akşam saatlerinden itibaren etkili oldu. Gece saatlerinde şiddetini artıran yağış nedeniyle bazı apartmanların bodrum katlarıyla, iş yerlerini su bastı.

Meteoroloji verilerine göre; ilçe genelinde metrekare başına 70.7 kilogram yağış düştü.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki BASKİ ekipleri de tıkanan kanalizasyon hatlarının açılabilmesi için yoğun çaba gösterirken, Ayvalık’ta yağışların bugün öğleden sonra yeniden başlayacağı bildirildi.

Hava sıcaklıklarının ise önümüzdeki günlerde 0 ila 5 derecelere düşmesi bekleniyor.

aw115996-01.jpgaw115996-02.jpgaw115996-03.jpgaw115996-04.jpgaw115996-05.jpg

Son Haberler
Bolu Dağı'nı sis esir aldı: Araçlar zor anlar yaşadı Yaşam
Bolu Dağı'nı sis esir aldı: Araçlar zor anlar yaşadı
Yazıklar olsun. Şehidin ismi verilen spor salonu çürüyor Gündem
Yazıklar olsun. Şehidin ismi verilen spor salonu çürüyor
Türkgözü Gümrük Kapısı'nda araç çıkışı yüzde 137 arttı Gündem
Türkgözü Gümrük Kapısı'nda araç çıkışı yüzde 137 arttı
Marmaray ve metrobüste zamlı tarife belli oldu Ekonomi
Marmaray ve metrobüste zamlı tarife belli oldu
Tekirdağ'da bazı ilçelerde okullar tatil edildi Gündem
Tekirdağ'da bazı ilçelerde okullar tatil edildi
Apple telefonunda bu sorun olanlara para ödemeye başladı Teknoloji
Apple telefonunda bu sorun olanlara para ödemeye başladı