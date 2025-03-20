Sierra Leone, Guinea-Bissau'ya acımadı

Samuel Kanyon Doe Stadyumu’nda oynanan mücadelede Sierra Leone, maça hızlı başladı. 19. dakikada Mustapha Bundu, Guinea-Bissau savunmasının yaptığı büyük bir hatayı değerlendirerek topu ağlara gönderdi. Kaleci Manuel Balde’nin ileri çıkmasını fırsat bilen Bundu, topu boş kaleye yollayarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Maç boyunca birçok net fırsattan yararlanamayan Sierra Leone, ikinci golü 61. dakikada buldu. Musa Kamara, rakip savunmanın bir başka hatasını iyi değerlendirerek altı pas içinden topu ağlara yolladı ve farkı ikiye çıkardı.

Guinea-Bissau, 68. dakikada oyuna sonradan giren Tamble Monteiro’nun golüyle umutlandı. Monteiro, savunmanın arkasına iyi sarkarak topu kaleciye rağmen filelerle buluşturdu ve skoru 2-1’e getirdi.

Maçın son dakikalarında rakip kalede baskıyı artıran Sierra Leone, 90. dakikada Ibrahim Turay’ın yakın mesafeden attığı golle maçı 3-1 kazandı.

Bu sonuçla Sierra Leone, gruptaki puan durumunu güçlendirdi ve 25 Mart'ta oynanacak Mısır maçı öncesinde büyük bir moral kazandı. Kritik karşılaşma, grup liderliğini belirlemede büyük önem taşıyor.