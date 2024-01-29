Şifa deposu ot şişkinlik ve iltihapları böyle dağıtıyor

Deniz Dallı
Şifa deposu ot şişkinlik ve iltihapları böyle dağıtıyor
Şifa deposu olarak bilinen meragülü otunun yaprakları yaraların üzerine konulması durumunda şişkinlik ve iltihapları dağıttığı ortaya çıktı.

Doğanın sunduğu besin kaynaklarını keşfetmeye devam eden insanlar, öeragülü otu gibi bazı bitkileri fark ettiler.

Bu bitki, şifa kaynağı olarak biliniyor. Yapraklarının yaralı bölgelere uygulanması halinde, şişliği ve iltihabı giderdiği görüldü.

BU ŞİFA KAYNAĞI OT HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER…

Bu bitki, küpeçiçeğigiller ailesine ait; nemli ortamlarda büyüyen, genellikle çok yıllık, nadiren tek veya iki yıllık bir bitkidir. Çiçekleri pembe ya da kırmızıdır. Meyvesi uzunca bir kapsül biçimindedir.

Ülkemizde 21 çeşidi bulunmaktadır. Bitkide tanen yağı, müsilaj ve diğer maddeler bulunur. Evde yapılan ilaçlarda; epilobium angustifolium, kıllı yakıotu, dağ yakıotu ve bataklık yakıotunun kullanıldığı bildirildi.

FAYDALARI…

Kabızlığı giderir ve bağırsakları yumuşatır. Yaprakları yaralara konduğunda, şişliği ve iltihabı azaltır. İdrar akışını artırır. Vücuttaki toksinleri dışarı atılmasına yardımcı olur.

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