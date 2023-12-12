Şifa deposu otu böyle kullanın varis yaralarına ve romatizma ağrılarına deva olsun

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Şifa deposu ot olarak bilinen karakafes otu varis yaralarına ve romatizma ağrılarına deva olmasıyla dikkat çekti.

BÖYLE KULLANIN...

Karakafes otunun kullanımı için, bitkinin kök ve yapraklarından oluşan bir karışım hazırlanır. Bu karışım, 1 bardak suya 2-3 tatlı kaşığı konularak kaynatılır. Daha sonra ateş kısılıp 10-15 dakika daha pişirilir. Bu çay, günde 3 kere birer bardak içilir. Aynı karışım, yara veya yanık yerlere dıştan uygulanabilir. Ayrıca, kurutulup toz haline getirilen köke sıcak su ve birkaç damla yağ karıştırılarak lapa yapılabilir. Bu lapa, felçli bölgelere, varis yaralarına, romatizmal ağrılara ve iltihaplı ciltlere sıcak olarak sarılabilir.

VARİS NEDİR?

Varis, toplardamarların deri altında mavi renkte, genişlemiş ve kıvrımlar yapmış olarak görülmesidir.

ROMATİZMA NEDİR?

Romatizma tendonları, kasları, bağları, kemik ve eklemler gibi bir veya daha fazla yapıyı etkileyerek ağrı ve hareket kısıtlılığına neden olan kas-iskelet sistemi bozukluğudur.