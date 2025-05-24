Şifa diye tüketilen iki besin zehir saçıyor! Bu gıdaları herkes yiyor

Herkesin sofrasında sıkça yer bulan yumurta ve balık, sağlıklı yaşamın vazgeçilmezleri arasında sayıldı. Ancak, son bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, bu iki besinin aşırı tüketimde zehre dönüşebileceğini ortaya koydu.

Harvard ve Berkeley’den uzmanlar, ölçüsüz tüketimin yol açabileceği risklere dikkat çekerken, beslenme alışkanlıklarımızı yeniden gözden geçirmemiz gerektiğini söyledi.

Yumurta, protein, vitamin ve mineral açısından zengin bir besin olarak biliniyor. Ancak, Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu’ndan Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Walter Willett, yumurtanın özellikle yüksek kolesterol içeriği nedeniyle dikkatli tüketilmesi gerektiğini belirtti.

Hypertension dergisinde yayımlanan bir çalışma, aşırı yumurta tüketiminin kan kolesterol seviyelerini yükselterek kalp-damar hastalıkları riskini artırabileceğini gösterdi. Özellikle yumurta sarısındaki diyet kolesterolü, kalp sağlığı için risk oluşturabilir.

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Prof. Willett, “Yumurta, besleyici bir gıda olsa da haftada 3-4’ten fazla tüketmek, özellikle yüksek kolesterolü olan bireylerde sorun oluşturabilir” dedi. Ayrıca, yeterince pişirilmemiş yumurtaların Salmonella bakterisi taşıma riski, hamileler ve bağışıklığı zayıf kişiler için ciddi bir tehdit oluşturdu.

Balık ise omega-3 yağ asitleri ile kalp ve beyin sağlığına katkıda bulunan bir süper besin olarak öne çıktı. Ancak, University of California, Berkeley’den Dr. Michael Eisen, kabuklu deniz ürünleri ve bazı balık türlerinin taze olmadığında ciddi sağlık riskleri taşıdığını ifade etti. Özellikle civa içeriği yüksek olan ton balığı, uskumru ve kılıç balığı gibi türlerin aşırı tüketimi, sinir sistemi üzerinde toksik etkiler oluşturabildi.

Environmental Health Perspectives dergisinde yayımlanan bir araştırma, yüksek civa içeren balıkların haftada ikiden fazla porsiyon tüketilmesi durumunda nörolojik sorunlara ve hamilelerde fetüs gelişiminde bozukluklara yol açabileceğini ortaya koydu. Dr. Eisen, “Balık, sağlıklı bir diyetin parçası olabilir, ancak taze ve güvenilir kaynaklardan seçilmeli. Ayrıca, civa içeriği yüksek balıklardan uzak durulmalı” uyarısında bulundu.

Besin zehirlenmesi, her iki gıdada da dikkat edilmesi gereken bir diğer tehlike. Uzmanlar, gıda güvenliği için şu önerilerde bulundu: Yumurtaların iyi pişirilmesi, balıkların taze ve güvenilir kaynaklardan alınması, sebze ve meyvelerin iyice yıkanması ve son kullanma tarihlerine dikkat edilmesi.

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Peki, bu besinlerden tamamen vazgeçmeli miyiz? Uzmanlar, hayır dedi. Prof. Dr. Frank Hu, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının dengeli bir şekilde sürdürülmesi durumunda bu gıdaların faydalarının risklerinden ağır bastığını söyledi. Önerilen, yumurtayı haftada 3-4 adet, balığı ise haftada 1-2 porsiyonla sınırlamak. Ayrıca, organik ve taze ürünlere yönelmek, riskleri en aza indirmek için kritik.

Sofralarımızın vazgeçilmezi yumurta ve balık, şifa kaynağı olarak görülse de, yanlış tüketim alışkanlıkları zehre dönüşebildi.