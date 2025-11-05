Bezelye, kalp damar sağlığından bağışıklık sistemine kadar birçok alanda fayda sağlayan besleyici bir sebzedir. Doğru saklama ve tüketimle sağlıklı yaşamın anahtarı olabilir.

BEZELYE NEDİR?

Bezelye, baklagiller ailesine ait, besin değeri yüksek ve sağlık açısından oldukça faydalı bir sebzedir. Genellikle ilkbahar ve yaz aylarında taze olarak bulunur, ancak dondurulmuş ya da konserve haliyle yıl boyunca tüketilebilir. Küçük, yuvarlak ve yeşil taneleriyle tanınan bezelye, hem lezzetli hem de şifalı bir gıda olarak sofralarda yer bulur.

BEZELYE ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Bezelye satın alırken tazelik en önemli kriterdir. Taze bezelye parlak yeşil renkte, dolgun ve diri olmalıdır. Kabukları buruşmuş, solmuş ya da sararmış bezelyelerden kaçınılmalıdır. Eğer dondurulmuş bezelye tercih edilecekse, ambalajın sağlam ve son kullanma tarihinin geçmemiş olmasına dikkat edilmelidir.

BEZELYENİN FAYDALARI NELERDİR?

Bezelye, yüksek oranda protein, lif, C vitamini, K vitamini, folik asit, demir ve magnezyum içerir. Bu zengin içeriği sayesinde: Kalp damar sağlığını destekler. Kan şekeri seviyesini dengeler. Sindirim sistemini düzenler. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kemik sağlığını korur. Kilo kontrolüne yardımcı olur

BEZELYENİN ZARARLARI VAR MI?

Her ne kadar bezelye sağlıklı bir sebze olsa da bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Özellikle baklagil alerjisi olan bireylerin dikkatli olması gerekir. Ayrıca aşırı tüketimi gaz ve şişkinlik gibi sindirim sorunlarına neden olabilir. Dengeli ve ölçülü tüketim önerilir.

EVDE BEZELYE NASIL SAKLANMALI?

Taze bezelye kısa sürede bozulabileceği için buzdolabında saklanmalıdır. Kabuklu haldeyse, kabukları ayıklanıp hava geçirmez kaplarda muhafaza edilmelidir. Dondurulmuş bezelye ise derin dondurucuda aylarca tazeliğini koruyabilir. Konserve bezelye serin ve kuru bir yerde saklanmalı, açıldıktan sonra buzdolabında muhafaza edilmelidir.

BEZELYE NE SIKLIKLA TÜKETİLMELİ?

Bezelye, haftada 2-3 kez tüketilmesi önerilen sebzeler arasında yer alır. Özellikle mevsiminde taze olarak tüketilmesi, vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri karşılamada etkili olur. Salatalarda, çorbalarda, garnitürlerde ve ana yemeklerde rahatlıkla kullanılabilir.