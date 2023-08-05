Sıfır araç satışlarına bir önlem daha geliyor

Sıfır kilometre ve ikinci el araç satışları için bir yeni tedbir daha geliyor. Stokçuluk, fahiş fiyat sorununun peşine düşen iktidar yeni tedbirler getirileceğini açıkladı..

BARKOD İLE TAKİP EDİLECEK

Sıfır araçlar, bayilere geldiği andan satıldığı ana kadar barkod sayesinde takip edilebilecek.

İkinci el araç piyasasına makul seviyeye getirmek için bir uygulama devreye sokacak.

PİYASA MAKUL SEVİYEYE ÇEKİLECEK

Buna göre araç satışı yapılan internet sitelerine sıkı bir denetim getirilecek.

İlan sitelerine konulacak araçlara bundan sonra 'Memurdan temiz araç' ifadeleri yer alamayacak.

İlanı koyan kişinin ise kimlik bilgilerini paylaşması istenecek.

İLAN SAHİBİNİN KİMLİK BİLGİLERİ İSTENECEK

Aracını satan kişinin gerçek ismi, soyadı ve telefon bilgileri doğru olacak.

Kişinin gerçek ya da tüzel kişi olduğunun doğrulamasını ilan siteleri yapacak.

İlanlarda yanlış bilgilendirme yapanlara ise ceza gelecek.

İlana erişim engeli getirilecekken, ilgili siteye de ceza kesilecek.

İlaçlarda uygulanan barkoda benzer yeni bir sistemle sıfır araçlarda üretimden müşteriye kadar tüm aşamalar kontrol altında tutularak stokculuğun önünün kesilmesi planlanıyor. İkinci elde ise ilan sitelerine sorumluluk verilecek.

Otomotiv sektöründe fiyatların geri çekilmesi için yeni formüller üreten Ticaret Bakanlığı, sıfır araçların stok durumunu takip etmek için yeni bir sistem kuruyor.Sağlık ve ilaçlardaki uygulanan ürün takip sistemi gibi bir elektronik uygulama yapılacak.

İMAS BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Milliyet Gazetesi'nin görüştüğü, İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ticaret Bakanlığımız otomotiv piyasasındaki suni fiyatların önüne geçilmesi, iş işleyişindeki haksız uygulamaların engellenmesi ve sıfır otomobile erişimi kolaylaştırmak adına 6+6 yönetmeliğinin kapsamını genişleterek piyasa adına oldukça yararlı adımlar attı.

Son olarak sıfır otomobillere takılacak çip ile araçların üretim, sevkiyat, satış, teslimat gibi süreçleri takip edileceği açıklandı. Peki sistem nasıl işleyecek? Araçlara yerleştirilecek çip ile aracın üretiminden son tüketiciye satış ve sonrası süreçlerine kadar tüm aşamalar kaydedilecek. Böylelikle araçların gerek distribütör gerekse bayilerde ne kadar süreyle kaldığı takip edilerek, stokçuluk faaliyetlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Bu uygulama ile olağan dışı beklemelerin tespiti sağlanıp, fiyatlar konusunda oldukça olumsuz etkisi olan ve kamuoyunda da sıkça gündem olan stokçuluk faaliyetlerinin önüne geçilmesinde etkili olacağı kanaatindeyiz."