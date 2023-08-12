Sıfır araçta 3 yıl aradan sonra bir ilk. Araba alacaklar dikkat

CNN Türk'te yer alan habere göre; Ertemel başka bir açıklamasında ise şu ifadeleri kullanmıştı: Ticaret Bakanlığı’mız tarafından yürürlüğe konan uygulama etkilerini olumlu şekilde göstermeye başladı. Uygulama sonrası spekülatif fiyatların önüne geçilmiş durumda. Şu an birkaç sebep neticesinde talepte de azalma olduğundan, ikinci elde fiyat artışlarının durduğunu söyleyebiliriz.