‘Sıfır Atık’ projesine AKDENİZ-PA Ödülü. Emine Erdoğan teslim aldı

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Devlet Konukevi'nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile bir araya geldi. Bu görüşmede, Özhaseki, 15 Mayıs'ta Portekiz'in Braga kentinde düzenlenen törende alınan AKDENİZ-PA ödülünü Emine Erdoğan'a takdim etti.

Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Kişilikler Danışma Kurulu Başkanlığını da yürüten Emine Erdoğan, Sıfır Atık projesinin ödül kazanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve projenin çevreye duyarlı herkesin kalbinde yer bulduğunu, küresel bir hareket olduğunu vurguladı. "AKDENİZ-PA ödülünü, projeyi benimseyen ve geliştiren tüm doğa dostları adına kabul etmekten onur duyuyorum. Çünkü onlar, temiz bir geleceğe olan inancımızı her gün tazeleyen çevre kahramanlarıdır," dedi.

Sıfır Atık projesinin, birçok aday arasından Yeşil Dönüşüm kategorisinde en iyi proje seçilerek uluslararası bir ödül kazanmasının Türkiye için gurur verici olduğunu belirten Emine Erdoğan, "Bu ödülü, sadece bir başarı belgesi olarak değil, Türkiye'nin çevre bilincine olan derin bağlılığının ve sürdürülebilir bir gelecek için attığı kararlı adımların bir işareti olarak görüyorum. Türkiye'nin doğa ile uyumlu yaşama arzusunun, insanlığın ortak hayalini gerçeğe dönüştürmesine katkıda bulunacağına inanıyorum ve bu vesileyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız başta olmak üzere, Akdeniz Parlamenter Asamblesi ve tüm üye ülkelerine teşekkür ederim," diye ekledi.

Bakan Özhaseki, Sıfır Atık hareketinin Türkiye için önemli bir çevre projesi olduğunu ve döngüsel ekonomide kazanç sağladığını, ayrıca dünya çapında bir Türk markası haline geldiğini belirtti. Projenin AKDENİZ-PA'da birinci olduğunu ve ödülü Emine Erdoğan adına aldığını hatırlatan Özhaseki, "40'a yakın ülkenin bulunduğu bir ortamda onlara hitap etme fırsatı bulduk. Hem ülkemizin çevre projelerini anlattım hem de Filistin'deki trajediyi dile getirdim. 'Eğer içinizde biraz insanlık varsa, lütfen ateşkes çağrısı yapın,' diyerek konuşmamı sürdürdüm. Ülke olarak bu büyük onur ödülünü almak gurur vericiydi ve bu vesileyle değerli Hanımefendi'ye de şükranlarımı sunuyorum," dedi.

Sıfır Atık projesi, Emine Erdoğan'ın himayesinde 2017 yılında başlatıldı ve bugüne kadar birçok ödül kazandı. Proje, 2018'de Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) "Sıfır Atık, Sıfır Açlık" ödülünü aldı. 2021'de Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'ndan "UNDP Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Ödülü" ve Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı'ndan "Waste Wise Cities Global Champion Ödülü"nü kazandı. 2022'de "Akdeniz Parlamenterler Asamblesi Ödülü (PAW Awards)" ve Dünya Bankası'ndan "İklim ve Kalkınma Liderliği Ödülü"nü aldı.

Atık üretimini azaltma, geri dönüşüm yapma ve kaynakları koruma hedefleriyle Türkiye'yi temiz, gelişmiş ve sürdürülebilir bir ülke yapma çabalarıyla dünya markası haline gelen "Türkiye Sıfır Atık" projesi, Türkiye adına aday gösterildi ve 9-10 Mart 2022'de Dubai'de düzenlenen 16. Genel Kurul Toplantısı'nda ödül kazandı.

Sıfır Atık projesi, kurulduğu günden bu yana geniş takdir topladı ve uluslararası alanda tanınırlığını artırarak Birleşmiş Milletler (BM) seviyesinde destek gördü. BM Genel Kurulu'nda, 14 Aralık 2022'de Türkiye'nin ana sunucusu olduğu ve 105 ülkenin ortak sunucu olduğu "sıfır atık" kararı oylamayla kabul edildi ve 30 Mart "Uluslararası Sıfır Atık Günü" ilan edildi. 30 Mart 2023'te BM'nin New York'taki Genel Kurul Salonu'nda ilk kez kutlanan "Uluslararası Sıfır Atık Günü"nde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Kişilikler Danışma Kurulu"nun kurulacağını duyurdu. Programın ardından Guterres, Emine Erdoğan'a yazılı olarak Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Danışma Kurulu başkanlığı teklif etti ve Emine Erdoğan bu görevi üstlendi.

Sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Emine Erdoğan, Sıfır Atık projesinin AKDENİZ-PA tarafından Yeşil Dönüşüm kategorisinde en iyi proje ödülüne layık görülmesinin, ülke adına gurur verici olduğunu belirtti. Ödülü, aynı zamanda bu başarının paydaşları olan tüm Sıfır Atık gönüllüleri adına kabul etmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Emine Erdoğan, "Sıfır Atık projesi, Türkiye'deki her bir doğa dostu vatandaşımızın ve kurumun kalbinde yeşererek, dünya çapında yankı bulan bir harekete dönüştü. Bu anlamlı ödül, aynı zamanda iklim krizi ve çevre sorunlarıyla mücadelede Türkiye'nin kararlı tutumunun uluslararası arenada takdir gördüğünün bir göstergesidir. Dünyamızın geleceği için emek veren tüm doğa sevdalılarına, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve Akdeniz Parlamenter Asamblesi'ne destekleri için yürekten teşekkür ediyorum," dedi.