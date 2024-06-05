Sıfır km aracı arızalı çıktı. Marka sürücüyü engelledi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sıfır km aracı arızalı çıktı. Marka sürücüyü engelledi

Bir vatandaş sıfır kilometre olarak aldığı aracı arızalı çıkınca markayla ulaşıp çözüm bulmaya çalıştı. Ancak marka ilgilenmeyice durumu sosyal medyada paylaşan sürücü, markanın resmi hesapları tarafından sosyal medyada engellendi.

Bir vatandaş sıfır kilometre olarak aldığı aracı arızalı çıkınca kendince çözüm bulmaya çalıştı. Markayla iletişime geçen vatandaş, markanın aracın arkasında durmadığını söyledi. Sesini duyurmaya çalışan araç sahibi çareyi ilginç bir çözümde buldu.

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Aracının arka camına "Sıfır kilometre aldığım bu araç kusurlu çıktı. Marka arkasında durmuyor" yazıp sosyal medyada paylaştı. Paylaşım kısa sürede gündem oldu ve sürücüye destek mesajları yağdı.

Olay sosyal medyada gündem olunca Chery markasının resmi sosyal medya hesapları tarafından sürücü engellendi. Marka tarafından sosyal medya üzerinden engellendiğini paylaşan sürücü bir kez daha gündem oldu.

Sürücünün, marka tarafından engellendiğini gören şaşırdı. Gözler markaya çevrilse de henüz bir açıklama gelmedi.

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