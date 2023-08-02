Sıfır otomobil satışında yeni uygulama. Devreye girdi

Ticaret Bakanlığı sıfır araçlar için yeni bir yöntem geliştirdi. Fırsatçılığı engellemek amacıyla ilaç sektöründe kullanılan barkod sistemine benzer bir sistemi sıfır araç sektörüne entegre edecek.

Sıfır otomobil satışında yeni uygulama. Devreye girdi

Her geçen gün artan otomobil ve konut fırsatçılığına karşı yeni formüller üretilmeye başlandı.

Bu anlamda Ticaret Bakanlığı, sıfır otomobil stokçuluklarıyla ilgili yeni bir uygulama geliştirdi.

Sıfır araç stokçuluğunu bitirmekte kararlı olan bakanlık, ilaç sektöründe kullanılan barkod sistemine benzer bir sistemi sıfır araç sektörüne entegre edeceğini duyurdu.

BARKOD SİSTEMİ GELİYOR

Sıfır araçlar, bayilere geldiği andan satıldığı ana kadar barkod sayesinde takip edilebilecek.

İkinci el araç piyasasına makul seviyeye getirmek için bir uygulama devreye sokacak.

PİYASA MAKUL SEVİYEYE ÇEKİLECEK

Buna göre araç satışı yapılan internet sitelerine sıkı bir denetim getirilecek.

İlan sitelerine konulacak araçlara bundan sonra 'Memurdan temiz araç' ifadeleri yer alamayacak.

İlanı koyan kişinin ise kimlik bilgilerini paylaşması istenecek.

İLAN SAHİBİNİN KİMLİK BİLGİLERİ İSTENECEK

Aracını satan kişinin gerçek ismi, soyadı ve telefon bilgileri doğru olacak.

Kişinin gerçek ya da tüzel kişi olduğunun doğrulamasını ilan siteleri yapacak.

İlanlarda yanlış bilgilendirme yapanlara ise ceza gelecek.

İlana erişim engeli getirilecekken, ilgili siteye de ceza kesilecek.

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