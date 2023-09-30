Sıfır ve ikinci el satışı yapacaklar dikkat! 1 Kasım'da 100 bin TL ceza geliyor

Geçtiğimiz günlerde Kabine toplantısında ikinci el ve sıfır satışların internet üzerinden yapılması konusunda bir açıklama yapılmıştı.

Söz konusu açıklamada Erdoğan, "İlan sitelerini 1 Kasım tarihi itibari ile sahte ve aldatıcı emlak ve otomobil ilanlarından dolayı mesul tutuyoruz. Yanıltıcı ilan verilmesi veya bu konuda zafiyet gösterilmesi halinde 100 bin liraya kadar idari para cezası uygulayacağız” demişti.

Ticaret Bakanı Bolat ise “Emlak piyasasında da sizlerle iş birliği yapıyoruz, sektördeki çürük elmaları ayıklama gayreti içindeyiz” ifadelerini kullanmıştı.

Milliyet.com.tr'nin haberine göre; gayrimenkul uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı açıklamalarda bulundu.

Özelmacıklı şu ifadeleri kullandı:

“Taşınmaz ticareti hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 31 Ağustos 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. Özellikle yapılan düzenlemeye göre başkalarına ait taşınmaz satışına yönelik ilanlara elektronik ortam sağlayan gerçek ve tüzel kişilere yani burada ilan yayınlayan portallar olarak düşünülebilir. İlanın yayınlanmasından önce kimlik doğrulaması yapmanın yanı sıra ilanın yayınlanmasından önce ilana konu taşınmazla ilgili kişinin yetkili olduğuna dair doğrulama yapma yükümlülüğü getirildi."

1 KASIM İTİBARIYLA BAŞLIYOR

Yapılan düzenleme ile eğer herhangi bir erteleme olmazsa 1 Kasım itibarıyla gerek araç satışında gerekse de gayrimenkul satışında ilanlar verilirken, bu ilanı veren kişilerin ve ilan verilecek taşınır veya taşınmazların portallar tarafından kontrol edilmesi hedefleniyor.

ANA HEDEF SAHTE İLANLARIN ENGELLENMESİ OLACAK

Ana hedefin sahte ilanların engellenmesi, ilan platformlarında yer alan ilan kirliliğinin giderilmesi ve ilanlardaki bilgilerin doğruluğunun teyit edilmesi olarak tanımlandı.

ÇALIŞMA NASIL YAPILACAK?

İlanların değerlendirilmesi noktasında farklı alternatifler değerlendirilebilir. En hızlı ve pratik olabilecek şekli ile bir doğrulama yapılması gerekir. Bu kapsamda gerek KVKK kanunlarında gerekse de özellikle ilan veren emlak işletmelerinin müşteri bilgi ve belgelerini portallarla paylaşmaması çok önemli başlıklardır.