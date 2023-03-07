﻿Sigara 2 kardeşi öldürüyordu

İHA'nın haberine göre, yangın, gece saatlerinde Kırıkkale'de Tuna Caddesi üzerine meydana geldi. 4 katlı apartmanın alt dairesinde kardeşi Mehmet Ali Duyar (18) ile oturan Süleyman Duyar (20), sigara yaktığı esnada devrilen bidondaki benzin alev aldı.

Odada çıkan yangına müdahale eden ağabey ile kardeş, tutuşan eşyaları söndürmek isterken yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yangının çıktığı odada soğutma çalışması yapıldı. 3. derece yanıkla olayı atlatan iki kardeş, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay anını anlatan Süleyman Duyar, "Motordan benzin çekmiştim 3 gün önce. Motorumu satacaktım yarın. Benzini odama koydum. Odamda oturuyordum benzin devrildi. Elimde de sigara yakıyordum benzin alevlendi" dedi.