Sigara alamayan tiryakilere bir kara haber daha. Bugünden itibaren geçerli

Sigaraya Nisan ayında 8, Mayıs ayında 5, Eylül ayında da 5 TL zam gelmiş ve 2023 yılı boyunca toplam 18 lira zam yapıldı.

Yapılan bu zamların ardından sigara alamayan tiryakiler tütüne yönelmişti. Ancak bugün ortaya çıkan bilgilere göre tütüne de zam geldiği bildirildi.

Sigara ve tütüne yapılan zammı insafsızca bulan tiryakiler ise "Sinema, tiyatro, tatil, restoran gibi yerlere gitmemiz bu maaşlarla imkansız. Tek lüksümüz sigara. Devlet bizlere onu da çok gördü. Zam üstüne zam yapıyor. Bütçe açığını sigara, alkol ve akaryakıtla kapatmak en kolayı" yorumunu yaptı.

Philip Morris bünyesinde Marlboro Roll 50 tütün fiyatı 65 liradan 70 liraya çıktı.

Zam, bugünden itibaren geçerli oldu.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı (TBYD) Erol Dündar, fiyat listesini sosyal medya hesabından paylaştı:

EN SON PHİLİP MORRİS GRUBUNA 5 TL ZAM GELMİŞTİ

Özgür Aybaş, Philip Morris grubundaki sigaralara zam geldiğini duyurmuş, zam oranının 5 TL olduğunu açıklamıştı.

TEK DAL SİGARA 5 TL OLMUŞTU

Paket alacak parası olmayanlar ise dükkanlarda tek tek satılan 1 dal sigaraya 5 TL ödeyerek içebilecekti.