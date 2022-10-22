﻿Sigara kullananlara müjde. Ciğerleriniz tertemiz olacak

Keçiboynuzu, akciğerlerin sağlığını korumak için düzenli tüketilmesi gereken besinlerin başında yer aldığı vurgulandı. Tüm zararlı toksinlerin atılmasını sağlayan keçiboynuzu, akciğerlerde adeta detoks etkisi yaptığı bildirildi. Sigaradan kararmış ciğerleri temizliyor, akciğer kanserine yakalanma riskini azalttığı ifade edildi.

SİNDİRİME YARDIMCI OLUYOR

Keçiboynuzu yüksek lif içeriği sayesinde sindirim dostu olduğu bilinirken diğer yandan mide sıvılarının salgılanmasını sağlayan keçiboynuzu, bağırsak hareketlerini düzenleyerek gastrointestinal rahatsızlıkları önleyebileceği bildirildi. Ayrıca şiddetli ishale karşı etkili olup özellikle ani gelişen ishal tedavilerine destek sağlayacağı vurgulandı

KEMİK GELİŞİMİNİ DESTEKLER

Günde bir tatlı kaşığı keçiboynuzu tüketerek kemiklerinizin gelişiminde katkıda bulunabilirsiniz. Keçiboynuzunun bir diğer faydası kemik gelişimine destek sağlaması biliniyor.

KANSERDEN KORUYOR

Keçiboynuzu içerdiği polifenoller sayesinde vücuttaki serbest radikallerle savaşarak; rahim ağzı kanseri, akciğer kanseri gibi bazı kanser hastalıklarından korur.

ADET KRAMPLARINI HAFİFLETİR

Keçiboynuzun faydaları içerisinde adet kramplarını hafifletme özelliği bulunuyor. Keçiboynuzu, kasıklarda ve iç bacaklarda hissedilen adet ağrısını hafifletir.

KAN ŞEKERİNİ DENGELİYOR

Şeker ve kalori miktarı bakımından düşük olan keçiboynuzu, kan şekerini dengeleyerek yükselmesini önler. Diyabet hastaları için güvenli bir besin olsa da yine de doktora danışmadan tüketilmemelidir.

BALGAM SÖKTÜRÜR

Kış aylarında artan astım atakları ve bronşit hastalıklarına iyi gelen keçiboynuzu şiddetli öksürüklere karşı dahi çok etkili. Ayrıca güçlü balgam söktürücü özelliği sayesinde öksürüğü azaltır.

İŞTE AKCİĞERİ TEMİZLEYEN O KÜR TARİFİ

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun sigaradan kararmış ve zarar görmüş ciğerler için tavsiye ettiği keçiboynuzu kür tarifini deneyip olumlu sonuç alan kişilerin sayısı çok fazla. Ciğerleri temizleyen keçiboynuzu kürü tarifi şöyle:

Gerekli malzemeler:

7 adet keçiboynuzu

2 bardak su

NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR?

Keçiboynuzlarını soğuk suyun altında yıkayın. Küçük parçalara halinde kırın. 2 bardak kaynayan suyun içine keçiboynuzlarını atın. 7-8 dakika kaynatın. Ardından 20 dakika dinlendirin. Cam kavanozun içerisine süzün. Sabah ve akşam birer bardak için. Bu kürün akciğerleri temizlemede etkili olması için bir ay boyunca düzenli olarak uygulayın.

