Sigara paketleri değişiyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tütün mamullerinin üretim ve piyasa arzında önemli düzenlemeler getiren yönetmelik değişikliğinin Resmi Gazete'de yayımlandığını duyurdu.

YENİ DÜZENLEMELER YOLDA

Bakan İbrahim Yumaklı, yaptığı açıklamada, Türk Standartları'ndaki (TS) 13444 Puro ve Sigarillo Standardında yapılan değişiklikler doğrultusunda yönetmelikte uyum sağlanması gerektiğini belirtti. Yumaklı, "Bu değişikliklerle tütün mamullerinin üretiminde ve piyasaya arzında önemli düzenlemeler gerçekleştiriyoruz. Kayıt dışılığı önlemek için etkin bir takip mekanizması oluşturuyor ve özendirici unsurları ortadan kaldırıyoruz" dedi.

SİGARA PAKETLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni yönetmelik değişikliği ile nargile tütün mamulü paketlerinde tütün oranının yazılması zorunlu hale geliyor. Denetim amacıyla gerekli altyapı hazırlıkları sürdürülürken, nargile tütün mamulü iç ambalajı üzerine üretim tarihi ve kodlama bilgisi eklenecek. Ayrıca, nargile tütün mamulü paketleri silindir şeklinde olamayacak. Sigara paketlerinde ise üretim hattı/makine numarası ve vardiya numarası gibi detaylı bilgilerin yer alması zorunlu olacak.

GEÇİŞ SÜRECİ BELİRLENDİ

Tütün mamulü kullanımının teşvik edilmesini önlemek amacıyla nargile tütün mamulü üretiminde renklendirici kullanımı yasaklanırken, sigara filtrelerinin silindirik form dışında herhangi bir şekilde olamayacağı kararlaştırıldı. Sektörde faaliyet gösteren firmalara, yeni düzenlemelere uyum sağlamaları için 31 Mart 2025 tarihine kadar süre tanındı. 31 Aralık 2025'ten itibaren ise yönetmelik değişikliklerine uygun olmayan ürünler piyasadan kaldırılacak.