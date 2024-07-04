Sigaraya bugün okkalı zam geldi. Bugün sigara alan şokun şokunu yaşayacak

Türkiye’de bugün Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından ÖTV zammı resmi olarak duyurulurken sigaraya da paket başına 10 TL zam geldi. Zammı ilk duyuran şirket JTI oldu. Buna göre ise en ucuz sigara 67 TL’ye kadar yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla sigaradan alınan ÖTV miktarı 6 aylık YİÜFE olan 19.49 oranında otomatik artırıldı. Sigara grupları yeni zamları açıklamaya başladı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, güncel fiyat listesini sosyal medya hesabından paylaştı. Zammın ardından JTI gurubunda güncel fiyatlar şu şekilde:

Sigara kullanan emekli ve asgari ücretliler "Bu zam insana sigarayı bıraktırır. Böyle vicdansızlık olmaz. Bu gidişle herkes Yeşilaycı olacak. Sigaraya bir ekmek Fiyatı zam yapmak adalet mi. Bu kadar zam yapacaklarına sigarayı kullanımını komple yasaklasınlar" dedi.

Erdoğan'ın ocak ayında söylediği "SSK ve Bağ-Kur ayrımı yapmadan tüm emeklilerimizin yıllık maaş artış oranları önümüzdeki temmuzda eşitlenecektir" sözü hatırlatan bir emekli "Seçim olsa Erdoğan asgari ücretliye de emekliye de oy gelecek dilerek zam yapardı. Şimdi seçim yok ya ne yaparlarsa yapsınlar diye düşünüyorlardır. Siggaraya bu kadar zam yapmak kaçakçılığı patlatacak. Vatandaş kaçak da olsa ucuz sigarayı satın alıp içecek" dedi.

Türkiye'nin bir çok yerinde İran sigarası satıldığını söyleyen bir vatandaş "Ben de kaçak sigara içiyorum. İşte bakın. İran sigarası dün 33 TL'ye aldım. Bu zamla fiyatı 35 ya de 36 TL olur. Aradaki fark 2 katına yakın. Niye fazla verip içeyim ki. Bu zehirse markette satılan da zehir" dedi.