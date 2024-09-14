Sigaraya vergi zammı 'Gece yarısı açıklandı'

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla sigara ve puro fiyatlarını etkileyen ÖTV oranı yükseltildi. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı yüzde 45’ten 53,5'e yükseltilirken, maktu vergi tutarı da 7.800 TL olarak belirlendi.

Yeni düzenlemeyle birlikte tütün içeren sigaralar, tütün yerine geçen maddelerden yapılan purolar ve sigaralar, diğer mamul tütün ürünleri, homojenize veya yeniden tertip edilmiş tütün, tütün hülasa ve esansları, nargile ve çiğnemeye mahsus tütün gibi tüm tütün ürünlerinde ÖTV oranları değişti.

Buna göre, sigara ve puro fiyatlarına uygulanan ÖTV oranı yüzde 53,5, maktu vergi tutarı da 7, 800 TL oldu.

Bu kararın ardından uzmanlar, sigara ve puro fiyatlarında önemli artışlar yaşanacağını belirtti.