Sigarayı bırakmak diş eti sağlığını nasıl etkiler?

Sigaranın ağız ve diş sağlığı üzerinde çok sayıda olumsuz etkisi bulunuyor. Uzmanlar, sigara bırakmanın zorlu bir süreç olduğunu ancak kararlılıkla devam edildiğinde başarının mümkün olduğunu belirtiyor.

9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü kapsamında değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Şebnem Dirikan İpçi, sigarayı bırakmayı düşünen bireylerin uzman yardımı alarak süreci daha kolay atlatabileceğini ifade etti.

Sigaranın, diş eti hastalıklarının en önemli nedenlerinden biri olduğunu belirten İpçi, tütün çiğneme, puro, pipo ve nargile kullanımının da benzer etkilere sahip olduğunu söyledi.

Sigaranın, diş eti sağlığını olumsuz etkilediğini vurgulayan İpçi, "Diş eti kan akımını azaltır, savunma hücrelerini zayıflatır, yara iyileşmesini geciktirir ve doku yıkımına neden olan iltihabi ürünleri artırır" dedi.

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Ayrıca sigaranın diş lekelenmeleri, ağız kokusu, diş kaybı, diş eti hastalıkları ve ağız kanseri gibi ciddi problemlere yol açtığını belirtti.

Elektronik sigaranın da benzer olumsuz etkileri olduğunu aktaran İpçi, sigaranın bırakılmasının hastalıkların ilerlemesini yavaşlatacağını ve tedaviye olan yanıtı olumlu yönde etkileyeceğini vurguladı.

Sigarayı bırakmak için ipuçları veren İpçi, spor yapma, yeni hobiler edinme, şekersiz sakız çiğneme ve dişleri daha sık fırçalama gibi yöntemlerin sigara içme isteğini azaltmada etkili olduğunu belirtti.

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