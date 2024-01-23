Sigara diş tedavi sürecini olumsuz etkiler mi

Erhan Songür
Sigara diş tedavi sürecini olumsuz etkiler mi
Sigara diş sağlığını nasıl tehdit ediyor? Diş hastalıkları uzmanları uyarıyor...

Sigara ve tütün ürünleri, insan sağlığı için pek çok risk taşıyan zararlı maddelerdir. Kalp, akciğer, damar gibi organlara zarar veren sigara, aynı zamanda ağız ve diş sağlığını da bozar.

Diş hastalıkları uzmanları, sigaranın diş eti hastalıkları, diş çürükleri, diş kaybı gibi sorunlara yol açtığını belirtti.

Sigara içmek, ağız içindeki oksijen seviyesini düşürür, kan dolaşımını yavaşlatır, bağışıklık sistemini zayıflatır. Bu da ağız içindeki bakterilerin çoğalmasına ve diş eti hastalıklarının gelişmesine neden olur. Diş eti hastalıkları ise dişlerin sallanmasına ve kaybedilmesine yol açabilir.

Uzmanlar, sigara içenlerin diş eti hastalığına yakalanma riskinin içmeyenlere göre 6 kat daha fazla olduğuna dikkat çekiyor....

Sigara ayrıca dişlerde ve diş etlerinde sararma, lekelenme, kötü koku gibi estetik ve hijyenik sorunlara da sebep olur. Sigara içenlerin diş tedavi süreçleri de daha uzun ve zorlu olur. Sigara içenlerin diş implantı, diş köprüsü, diş protezi gibi tedavilerde başarı oranı daha düşüktür.

Uzmanlar, sigara içenlerin diş sağlığı için sigarayı bırakmalarını tavsiye ediyor ve sigarayı bırakmanın hem genel sağlık hem de ağız ve diş sağlığı için çok faydalı olduğunu vurguluyor.

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