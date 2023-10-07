Sığınmacıların yoğun olarak yaşadığı Fatih’te Filistin’e destek mitingi yapıldı

Kassam Tugayları’nın İsrail’e karşı başlattığı “Aksa Tufanı” operasyonu devam ederken, İsrail de bu saldırılara karşılık vermeye başladı. Yaşanan bu savaş haline dair tepkiler sürerken, İstanbul Fatih'te Filistin'e destek mitingi yapıldı.

Sığınmacıların yoğun olarak yaşadığı Fatih’te Filistin’e destek mitingi yapıldı

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail’e karşı “Aksa Tufanı” operasyonu başlattığını duyurdu.

Operasyon kapsamında Gazze Şeridi’nden İsrail topraklarına 5 bin roket ve havan atıldığı, ayrıca sızma girişiminde bulunulduğu bildirildi.

Operasyonda yüzlerce İsrailli hayatını kaybederken, İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava harekatında da yüzlerce Filistinli öldü.

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İSTANBUL'DA FİLİSTİN'E DESTEK MİTİNGİ

Yaşanan bu gelişmeler sonrasında bazı ülkelerde Filistin ve Hamas'a destek gösterileri düzenlendi. İstanbul'da da sığınmacıların yoğun olarak yaşadığı Fatih'te toplanan kalabalık grup, Filistin'e destek mitingi gerçekleştirdi.

Hamas'a destek için Fatih Camii önünde bir araya gelen grup ellerindeki Filistin bayraklarını sallayarak Hamas tarafından gerçekleştirilen operasyona desteklerini gösterdi.

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