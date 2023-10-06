SİHA'mızı düşüren ABD'ye karşı İncirlik üssü kapatılacak mı? 1975'te Türkiye kapatmıştı

Gazeteci Fatih Ergin, ABD'ye ait bir F-16 savaş uçağının Suriye'de görev yapan Türk İHA’sını vurmasının ardından İncirlik üssünün kapatılması gerektiğini söyledi.

KAYNAK: Haber Merkezi
SİHA'mızı düşüren ABD'ye karşı İncirlik üssü kapatılacak mı? 1975'te Türkiye kapatmıştı

Editör: Osmancan Erok

İki ABD’li yetkili Reuters’e verdiği demeçte, ABD’ye ait bir F-16 savaş uçağının, Suriye’deki Amerikan birliklerinin yakınında görev yapan bir Türk insansız hava aracını düşürdüğünü söyledi.

Konuya ilişkin resmi açıklama Pentagon'dan geldi.

Türk insansız hava aracının ABD'nin yasakladığı bölgede olduğu öne sürülen açıklamada, "Sahadaki komutanlar risk görünce bu kararı aldı. Yaşananlardan dolayı üzgünüz. Türkiye ile iletişim halindeyiz. Türkiye önemli bir NATO müttefiki." ifadeleri yer aldı.

“İNCİRLİK ÜSSÜNÜ KAPATIN”

Gazeteci ve yazar Fatih Ergin, hükümetin incirlik üssünü kapatması gerektiğini söyledi.

Bölgede terör örgütü PKK/YPG ile işbirliği yapan ABD’nin Türkiye’deki Suriyelilerin geri dönüşünden rahatsız olacağını dile getiren Ergin, şu ifadeleri kaydetti:

Suriye'de SİHA'mızı düşüren ABD uçağı İncirlik'ten kalkmış. 1975'te Demirel'in yaptığı gibi İncirlik üssünü kapatın! Hadi yerlilik ve millilik görelim! Derhal Esad ile Suriyelilerin geri dönüşünü görüşmeye başlayın. Bundan en çok ABD ve himayesindeki PYD-YPG rahatsız olur!

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