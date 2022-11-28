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Siirt’te 11 yıl önce şehit edilen komiser Osman Demir’in kanı yerde kalmadı

Siirt’te 15 Temmuz 2011 tarihinde PKK/KCK terör örgütü tarafından komiser Osman Demir’in şehit edilmesi eylemini gerçekleştirmesine yardım ettikleri ve gizlenmelerini sağladıkları tespit edilen 3 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 22:13
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Siirt’te 11 yıl önce şehit edilen komiser Osman Demir’in kanı yerde kalmadı

Siirt’te 11 yıl önce şehit edilen komiser Osman Demir’in kanı yerde kalmadı
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Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terörle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, “15 Temmuz 2011 tarihinde PKK/KCK silahlı terör örgütü tarafından Siirt Merkez’de devriye görevini ifa eden polis ekiplerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda Komiser Osman Demir’in şehit edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda; Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce olay ile ilgili olarak; eylemi gerçekleştiren örgüt mensuplarına yardım ettikleri, gizlenmelerini sağladıkları şeklinde haklarında bilgiler elde edilen S.K, M.O ve R.B isimli şahıslar 25 Kasım 2022 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmış, bahse konu şahısların hepsi 28 Kasım 2022 günü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır. Şehitlerimizin kanı asla yerde kalmayacak; vatanımızın, milletimizin bölünmez bütünlüğü için feda-i can eden kahramanlarımız unutulmayacaktır” denildi.

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