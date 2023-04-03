Siirt'te 18 kilo 560 gram uyuşturucu ele geçirildi

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre; İl Emniyet Müdürlüğünce narkotik suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda İstihbarat Şube ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlükleri koordinesinde bir kargo şirketinde yapılan kontrollerde, İstanbul'a gönderilmek istenen 2 kolide 18 kilo 560 gram skunk ele geçirildi.

Soruşturma sonucu yakalanan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 2'si uyuşturucu imal ve ticareti suçundan tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.