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Siirt'te 18 kilo 560 gram uyuşturucu ele geçirildi

Siirt'te kargo yoluyla İstanbul'a gönderilmek istenen kolilerde 18 kilo 560 gram uyuşturucu bulundu.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 14:49
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Siirt'te 18 kilo 560 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

Siirt'te 18 kilo 560 gram uyuşturucu ele geçirildi
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Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre; İl Emniyet Müdürlüğünce narkotik suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda İstihbarat Şube ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlükleri koordinesinde bir kargo şirketinde yapılan kontrollerde, İstanbul'a gönderilmek istenen 2 kolide 18 kilo 560 gram skunk ele geçirildi.

Soruşturma sonucu yakalanan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 2'si uyuşturucu imal ve ticareti suçundan tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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