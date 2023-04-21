Siirt'te fırtına direkleri devirdi. Fıstık ağaçları zarar gördü

Siirt'in Pervari ilçesinde fırtına bir GSM şirketinin direğini devirdi. Fıstık ağaçları zarar gördü

Siirt'te fırtına direkleri devirdi. Fıstık ağaçları zarar gördü

Siirt’in Pervari ilçesinde bir GSM firmasına ait direk, şiddetli fırtınada fıstık ağaçlarının üzerine devrildi.
Edinilen bilgiye göre, dün ilçeye bağlı Tosuntarla köyünde şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden sökülen bir GSM firmasına ait direk, Celal Beyhan isimli vatandaşın tarlasına devrildi. Tarladaki onlarca fıstık ağacı zarar gördü. Devrilen direk olay yerine gelen ekipler tarafından kaldırıldı.

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