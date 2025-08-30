Siirt’te halay çekerken yere yığıldı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Siirt’te düğünde halaya katılan bir kişi aniden fenalaşarak yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan 5 çocuk babası Nasih Beytekin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde, kent merkezindeki düğün salonunda meydana geldi. Yakınının düğününe katılan Nasih Beytekin, halay çektiği sırada fenalaştı. Çevredekilerin hava alması için salonun dışına çıkardığı Beytekin, yere yığıldı.

İhbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Beytekin, kurtarılamadı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Beytekin'in cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü. Evli ve 5 çocuk babası olduğu öğrenilen Beytekin, işlemlerinin ardından, Şeyh Süleyman Mezarlığı'nda toprağa verildi.

