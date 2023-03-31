Siirt'te Şap Hastalığına Karşı Aşılama Çalışmaları Tamamlandı

Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, şap hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tüm önlemleri açıkladı. Hayvan pazarının geçici olarak kapatıldığı ve kolluk kuvvetleriyle koordinasyon sağlanarak şehir giriş ve çıkışlarında yol kontrollerinin yapıldığı belirtilen açıklamada, büyükbaş hayvanların tamamının aşılandığı ve 3 Nisan 2023 tarihinden itibaren özel geliştirilen şap hastalığı SAT 2 virüsü aşılama çalışmalarının başlayacağı ifade edildi. Ayrıca, bu dönemde et, süt ve süt ürünlerinin tüketiminde herhangi bir sakınca bulunmadığı vurgulandı.

Halkın sağlığı açısından mezbahana ve kesimhanelerde kesilen et ve et ürünlerinin veteriner hekim kontrolünde olması ve mühürlü olmasına dikkat edilmesi gerektiği uyarısı yapılan açıklamada, şap hastalığına karşı alınan tedbirlerin devam edeceği belirtildi.