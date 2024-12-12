Şikayetler art arda geldi... Erdoğan'dan iki bakana talimat!

Düzenleme: Kaynak: Türkiye
Şikayetler art arda geldi... Erdoğan'dan iki bakana talimat!

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda gelen şikayetler sonrası iki bakandan açıklama istediği öğrenildi.

Türkiye gazetesinden Emrah Özcan’ın haberine göre, AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nın basına kapalı bölümünde hastane randevularındaki sorunlar ve televizyon dizilerinin etkileri gündeme geldi.

MEMİŞOĞLU VE GÖKTAŞ'TAN İZAHAT İSTEDİ

Toplantıda, bazı il başkanları, hastane randevularında yaşanan sıkıntıların sürdüğünü ve vatandaşlardan bu konuda yoğun şikâyet aldıklarını belirtti. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’ndan bir değerlendirme yapmasını istedi. Memişoğlu, sistemdeki iyileşmelerin 4-5 ay içinde hissedileceğini ifade etti.

Ayrıca, bazı il başkanları televizyon dizilerinin aile yapısına zarar verdiğini dile getirirken, bu konuya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yanıt verdi. Göktaş, aile değerlerini güçlendiren programların desteklendiğini belirterek, televizyon kanallarıyla bu konuda görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

Son Haberler
Türkiye İş Bankası'na yeni Genel Müdür Yardımcısı
Türkiye İş Bankası'na yeni Genel Müdür Yardımcısı
Antalya'dan turist rekoru! Son 10 yılın verisi açıklandı
Antalya'dan turist rekoru! Son 10 yılın verisi açıklandı
Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan'ın eski halinden eser kalmadı! Son haliyle dillere düştü
Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan'ın eski halinden eser kalmadı! Son haliyle dillere düştü
"Haritadan yer beğenin" diyen alkollü sürücü polislere geceyi zehir etti!
"Haritadan yer beğenin" diyen alkollü sürücü polislere geceyi zehir etti!
Saniyeler içinde yapılan Alzheimer testleri güvenilir mi? İşte uzmanların görüşleri ve bilimsel bulgular...
Saniyeler içinde yapılan Alzheimer testleri güvenilir mi?