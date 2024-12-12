Şikayetler art arda geldi... Erdoğan'dan iki bakana talimat!

Türkiye gazetesinden Emrah Özcan’ın haberine göre, AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nın basına kapalı bölümünde hastane randevularındaki sorunlar ve televizyon dizilerinin etkileri gündeme geldi.

MEMİŞOĞLU VE GÖKTAŞ'TAN İZAHAT İSTEDİ

Toplantıda, bazı il başkanları, hastane randevularında yaşanan sıkıntıların sürdüğünü ve vatandaşlardan bu konuda yoğun şikâyet aldıklarını belirtti. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’ndan bir değerlendirme yapmasını istedi. Memişoğlu, sistemdeki iyileşmelerin 4-5 ay içinde hissedileceğini ifade etti.

Ayrıca, bazı il başkanları televizyon dizilerinin aile yapısına zarar verdiğini dile getirirken, bu konuya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yanıt verdi. Göktaş, aile değerlerini güçlendiren programların desteklendiğini belirterek, televizyon kanallarıyla bu konuda görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.