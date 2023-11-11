Şike soruşturmasında karar çıktı. 7 oyuncu spordan men edildi

Uluslararası Tenis Dürüstlüğü Ajansı şike soruşturması sonucunda Arnaud Graisse, Arthur de Greef, Julien Dubail , Romain Barbosa , Maxime Authom , Omar Salman ve Alec Witmeur'un spordan men edildiğini açıkladı.

Şike soruşturmasında karar çıktı. 7 oyuncu spordan men edildi

Uluslararası Tenis Dürüstlüğü Ajansı, Cuma günü yaptığı açıklamada, şike soruşturması kapsamında 7 Belçikalı tenisçinin spordan uzaklaştırıldığını duyurdu

ITIA, oyuncuların yolsuzluk ihlallerini kabul ettiğini ve yaptırımların "Belçika'da bir şike örgütünü içeren yakın zamanda sonuçlanan bir ceza davasıyla bağlantılı olduğunu" söyledi.

ITIA, "ITIA ile Belçikalı yetkililer arasındaki işbirliği, sendikanın lideri Grigor Sargsyan'ın beş yıl hapis cezasına çarptırılmasına yol açtı" dedi.

Ceza alan oyuncular Arnaud Graisse, Arthur de Greef, Julien Dubail , Romain Barbosa , Maxime Authom , Omar Salman ve Alec Witmeur.

ITIA, oyuncuların "ceza mahkemesi tarafından mahkum edildiğini ve daha sonra ITIA ile yaptırımlar konusunda anlaştıklarını" ifade etti.

Uzaklaştırma cezalarının süresi iki yıl yedi aydan dört yıl 10 aya kadar değişiyor.

2017 yılında ATP tekler sıralamasında 113. Sıraya yükselerek kariyer rekoru kıran 31 yaşındaki De Greef, yapılan dokuz ihlali itiraf etti. Üç yıl dokuz ay süreyle uzaklaştırma cezası alan Greef ayrıca 45.000 dolar para cezasına çarptırıldı ve 31.500 doları ertelendi.

ITIA, "Bu yaptırımlar, Sarkisyan'ın şike çetesiyle ilgili olarak Belçikalı oyunculara karşı ITIA soruşturmalarını sonlandırıyor, ancak Belçika dışından oyuncularla ilgili sendika davaları devam ediyor." dedi.

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