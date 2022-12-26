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Yeni yılda uygulanacak trafik cezası tarifesi belli oldu. Sıkıysa şimdi trafik kurallarına ve hız sınırlarına uymayın

2023 yılına sayılı günler kala yeni trafik cezaları da belli oldu. İşte alkollü araç kullanmadan, hız sınırına; kemer takmamadan, sahte plaka kullanmaya kadar trafikteki cezaların yeni tarifesi.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 17:20
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Sıkıysa şimdi trafik kurallarına ve hız sınırlarına uymayın: Yeni yılda uygulanacak trafik cezası tarifesi belli oldu

Yeni yılda uygulanacak trafik cezası tarifesi belli oldu. Sıkıysa şimdi trafik kurallarına ve hız sınırlarına uymayın
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Yeniden Değerleme Oranı'nın yüzde 112,9 olarak belirlenmesiyle birlikte 2023'te uygulanacak trafik cezalarındaki artışlar da belli oldu.

Artış oranlarına göre, 2022'de 427 TL olan kırmızı ışıkta geçme cezası 951 TL,. hız sınırını yüzde 10 - yüzde 30'a kadar aşmanın cezası ise, 951 TL olarak belirlendi.

Hız sınırını yüzde 50'den fazla aşmak 4 bin 64 lira
Hız sınırını yüzde 30 - yüzde 50'ye kadar aşmak 888 TL'den bin 979 TL'ye, hız sınırını yüzde 50'den fazla aşmak ise, bin 823 TL'den 4 bin 64 TL'ye yükseldi.
Alkollü araçla ilk kez yakalanan 4 bin 64 TL para cezası ödeyecek. 2022'de 2 bin 286 TL olan ikinci defa alkollü araç kullanmaktan yakalanana ise, 5 bin 96 TL para cezası verilecek.

Emniyet kemeri takmamak
Birçok sürücünün uymadığı emniyet kemeri ihlaline de yüksek ceza geliyor. 2022'de 196 TL olan emniyet kemeri takmamanın cezası, yapılan değerleme oranıyla 436 TL'ye yükseldi.

Cep telefonu kullanmak
KGYS'ler tarafından tespit edilen ve sürücülerin birçok kez ceza yediği seyir halinde cep telefonu kullanma cezası ise, 427 TL'den 951 TL'ye kadar artış gösterecek.

Alkol testine itiraz, 8 bin 551 TL oldu
Alkol testine itiraz etmek 3 bin 836 TL'den 8 bin 551 TL'ye, muayenesiz araçla trafiğe çıkmak ve yasak olan yerde sollama yapmak ise, 427 TL'den 951 TL'ye yükseldi.

Siren kullanmanın cezası
Yetkisi dışında çakar veya siren kullananlara da ağır cezalar geliyor. 2022'de bin 823 TL olan ceza tutarı, 4 bin 64 TL olacak.

Ehliyetsiz araç kullanımı
Vatandaşların çokça maruz kaldığı cezalardan bir tanesi de ehliyetsiz araç kullanmak. Yapılan Yeniden Değerleme Oranı ile birlikte ehliyetsiz araç kullananlar, 8 bin 90 TL ceza ödeyecek.

Drift atan yandı
Belirlenen yeni cezaların arasında en yüksek tutarlardan bir tanesi de drift atmak. 2022'de 9 bin 125 TL olan ceza tutarı, 20 bin 342 TL'ye yükseldi.

Uyuşturucu madde alarak araç kullanmak
2023'te belirlenen ceza tutarında en yüksek ceza, uyuşturucu ve uyarıcı madde alarak araç kullanmak oldu. Bu suçtan ceza alanlar, 20 bin 977 TL ceza ödeyecek.

Sahte plaka cezası
Araca sahte plaka takmanın cezası 20 bin 302 TL, aracı plakasız kullanmanın cezası ise, 2 bin 312 TL oldu.

Emniyet şeridini ihlal etmek bin 823 TL'den 4 bin 64 TL'ye, trafik sigortası olmadan trafiğe çıkmak 196 TL'den 436TL'ye, takip mesafesine uymamak 196 TL'den 436 TL'ye, plakanın okunur olmasını engelleyecek değişikliklerin cezası ise, 750 TL'den 1671 TL'ye yükseldi.

Yaya veya okul geçitleri ile kavşak giriş ve çıkışlarında yayalara öncelik vermeyenlere 888 TL, kask ve koruma gözlüğü takmayanlar ve araçlardan çöp atanlar da 196 TL ceza ödeyecek.

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Kânuni
26.12.2022 18:16
Yillardir yaziyorum ayni hamam ayni tas .Cezalara trafik sorunu çözülmez. Sabahtan erken kalkan ehliyet aliyor. Bankadan kredi alan araba aliyor. Gidin yediemin otaparklari hacizli araba dolu  
 
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