Sıla Şentürk'ün katiline iyi hal indirimi: Saygılı durdu

Giresun'da zorla evlenmek istediği 16 yaşındaki çocuk Sıla Şentürk'ü (16) boğazını keserek öldüren ve tutuklu yargılandığı davada, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Hüseyin Can G.’ye çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 16 yıl 8 ay, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan ise 3 yıl 1 ay hapis cezası daha verildi.

Bianet'ten Evrim Kepenek'in haberine göre; Giresun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün (21 Şubat Salı) görülen davada, Gökçek, pişman olduğunu söyledi.

Giresun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Sıla Şentürk’e karşı cinsel istismar dosyasında fail erkeğe stismar suçundan 16 yıl 8 ay, çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma suçundan indirimli 3 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

Mahkeme tutanağında yazan bilgiye göre, mahkeme sanığa indiriminin nedenini failin “mahkemedeki saygılı” tavrı olarak açıkladı.

“İstanbul Sözleşmesi’ni uygulamayın demişti”

Sıla Şentürk’ün avukatı Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’nden Hediye Gökçe Baykal, davaya ilişkin bianet’e şu bilgileri verdi:

“Fail, Sıla’yı başını keserek öldürmüştü, o dosyadan ise ağırlaştırılmış müebbet cezası almıştı. Yargılama boyunca sanık ve vekili sanığın akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia etse de Adli Tıp Kurumu’ndan gelen kati raporla sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu tespit edildi.

“Sanık yargılama sürecinde İstanbul Sözleşmesi’ne artık üye olmadığımızı, Sözleşme’nin uygulanamayacağını, Adli Tıp görevlilerinin konu basına yansıdığı için çekindiklerinden böyle bir rapor hazırladıkları gibi manipülatif beyanlarda bulundu.

“Bu kararda bizi en çok rahatsız eden durum, Mahkemenin sanığın cezasını “duruşmadaki saygılı tutum ve davranışları” sebebiyle 1/6 oranında indirmesi oldu. TCK 62’deki indirim sebepleri mahkeme tarafından gözetilen takdiri indirim sebepleridir. Sanık duruşmaya SEGBİS üzerinden katılmıştır.

“Sanığın mahkeme nezdinde ne şekilde “saygınlık” kazandığını anlamamız mümkün değildir. Her yargılamada olduğu gibi kendisine söz verilince konuşmuş bunun haricinde normalin dışına çıkan bir hareketine rastlanmamıştır.

“TCK 62/2 maddesi “Takdiri indirim nedeni olarak, failin geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki pişmanlığını gösteren davranışları, cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri gibi hususlar göz önünde bulundurulabilir.” hükmünü havidir. Maddeden de anlaşılacağı üzere mahkemenin takdiri indirim uygulanmasında ölçüt failin geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışlarıdır.

“ Fail Sıla’ya karşı cinsel istismar suçunu işlemekle kalmamış, daha sonra ise maalesef başını keserek öldürmüştür. Bu açıdan bakıldığı zaman failin geçmişinin takdiri indirim sebebi olması asla kabul edilemez. Bu hususa ilişkin olarak Bölge Adliye Mahkemesi’nde istinaf yoluna başvuracağız.

“Bununla birlikte her ne kadar 62. maddeye 2022 yılında eklenen ek cümle ile “Ancak failin duruşmadaki mahkemeyi etkilemeye yönelik şeklî tutum ve davranışları, takdiri indirim nedeni olarak dikkate alınmaz” hükmü eklenmiş ise de maalesef mahkemelerin bu hükmü tatbik etmediğini görmekteyiz.

“Kamuoyunda “iyi hal indirimi” olarak bilinen takdiri indirim sebepleri sadece davanın tarafları için değil tüm toplum için önem arz eden bir husustur. Özellikle kadına karşı şiddet suçlarında failler lehine uygulanan mesnetsiz takdiri indirimler toplumda caydırıcı etki yaratmak yerine bir nevi teşvik edici olmaktadır.

“Bizim her zaman söyleye geldiğimiz üzere devlet faili değil kadını korumalıdır. Devlet eliyle faillerin korunması ve cezalarından yapılan keyfi indirimler kadına karşı şiddet ve çocuğa karşı cinsel istismar suçlarının politik olduğu gerçeğini bir kez daha göz önüne seriyor."

“Bizim isteğimiz kadına karşı şiddet ve çocuğun cinsel istismarı dosyalarında “takdiri indirim sebepleri”nin asla uygulanmamasıdır. Bu sayede bireylerin suç işleyip pişmanlık ve nedamet göster(miş) gibi yapması değil suç işlemekten imtina etmesi sağlanmalıdır.