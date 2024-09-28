Silah kaçakçıları silahları bakın nerelere zula etmişler!

Kaynak: İHA
Silah kaçakçıları silahları bakın nerelere zula etmişler!

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda jandarma timleri zulaları bir bir ortaya çıkardı. Dedektör köpeklerin yardımıyla yapılan operasyonda kaçakçıların silahları şeytanın aklına bile gelmeyecek yerlere sakladıkları belirlendi. Su kanalı ve dağda taşların arasına saklanan 9'u uzun namlulu silah olmak üzere toplam 18 silah ele geçirildi.

Şanlıurfa Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin silah satışı ve uyuşturucu ticareti yapanlara göz açtırmıyor. Dedektör köpek yardımıyla yapılan operasyonda jandarma zulaları bir bir ortaya çıkardı. Silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 20 zanlı gözaltına alındı.

Şanlıurfa Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin silah satışı ve uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik kent genelindeki çalışmaları sürüyor.

Bu çerçevede Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Siverek ve Viranşehir ilçelerinde belirlenen 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Jandarma özel harekat ve istihbarat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 20 şüpheli gözaltına alındı.

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Adresler ve dağlık alanlarda dedektör köpek yardımıyla yapılan aramalarda, 9 uzun namlulu silah, 18 tabanca, 9 av tüfeği, 1 keskin nişancı silahı dürbünü, bin 396 mermi ve bu silahlara ait 20 şarjör ele geçirildi. Operasyon düzenlenen adreslerde, farklı suçlardan aranan 7 zanlı da yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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