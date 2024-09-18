Silah kaçakçıları ve uyuşturucu satıcılarına operasyon: 17 tutuklama

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlükleri tarafından yürütülen operasyonda, 31 adrese 76 ekip ve 280 personelle baskın düzenlendi. Operasyon sonucunda 222 gram uyuşturucu madde, 1 hassas terazi, 9 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 185 tabanca fişeği ve 18 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Yakalanan 28 kişinin işlemleri emniyette tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Mahkeme, bu şahıslardan 17'sinin tutuklanmasına karar verdi ve tutuklanan kişiler cezaevine gönderildi.