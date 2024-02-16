Silah kaçakçılarına Manisa merkezli operasyon

Kaynak: İHA
Silah kaçakçılarına Manisa merkezli operasyon
Manisa merkezli 14 adreste silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, silah kaçakçılığı ve kaçakçılarına yönelik Manisa'nın Yunusemre, Şehzadeler, Salihli, Saruhanlı ilçeleri ile İstanbul Pendik ilçesinde belirlenen toplam 14 ayrı adreste gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 9 şüpheli yakalandı.

Şüpheli şahıslarla birlikte 8 adet tabanca, 8 adet şarjör, 1 adet av tüfeği ve 90 adet fişek ele geçirildi.

aw143512-02.jpg

Gözaltına alınan 9 şüpheli şahıstan biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

aw143512-01.jpg

Son Haberler
FETÖ'nün teslim alamadığı Saldıray Berk son yolculuğuna uğurlandı Gündem
FETÖ'nün teslim alamadığı Saldıray Berk son yolculuğuna uğurlandı
Beşiktaş Fenerbahçe'den orta saha transferi yaptı Spor
Beşiktaş Fenerbahçe'den orta saha transferi yaptı
Borsa günü rekorlarla tamamladı. En çok hangi hisseler yükseldi Ekonomi
Borsa günü rekorlarla tamamladı. En çok hangi hisseler yükseldi
BUSKİ skandalına kırmızı kartlı düdüklü sarı yelekli protesto Gündem
BUSKİ skandalına kırmızı kartlı düdüklü sarı yelekli protesto
‘Adil Öksüz’ün kuzeni bakanlıkta başmüfettiş’ Cihat Yaycı’dan çarpıcı iddia Gündem
‘Adil Öksüz’ün kuzeni bakanlıkta başmüfettiş’ Cihat Yaycı’dan çarpıcı iddia
Malatya’da deprem Gündem
Malatya’da deprem