Silah kaçakçılarına Manisa merkezli operasyon

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, silah kaçakçılığı ve kaçakçılarına yönelik Manisa'nın Yunusemre, Şehzadeler, Salihli, Saruhanlı ilçeleri ile İstanbul Pendik ilçesinde belirlenen toplam 14 ayrı adreste gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 9 şüpheli yakalandı.

Şüpheli şahıslarla birlikte 8 adet tabanca, 8 adet şarjör, 1 adet av tüfeği ve 90 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheli şahıstan biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.