Silah kaçakçılığı ile suçlanıyorlardı: Sahte polisler operasyonla yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Silah kaçakçılığı ile suçlanıyorlardı: Sahte polisler operasyonla yakalandı

Aksaray jandarması, kendilerini polis olarak tanıtıp silah ticareti yapan kişilere yönelik fiziki ve teknik takibi tamamlayarak operasyon için düğmeye bastı. Üç ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen baskında 3 kişi gözaltına alındı. Kişilere ait yerlerde yapılan aramada suç aleti eşyalar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, yasal olmayan yollardan silahlanmanın ve kaçakçılığın önüne geçilmesi için çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, 3 şahsın silah ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma KOM ekipleri kimlik ve adresleri belirlenen 3 şüpheliyi takibe aldı. Teknik ve fiziksel olarak 25 gün boyunca yapılan takibin ardından yeterli delillere ulaşan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Şüphelilerin bulunduğu 3 ayrı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenleyen jandarma KOM ekipleri, Y.T., B.G. ve Y.G. isimli şahısları suçüstü yakaladı.

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Şüpheliler gözaltına alınırken ikametlerde yapılan aramalarda 6 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1adet sahte polis kimliği, 1 adet el telsizi, 1 adet polis rozeti, 7 adet tabanca şarjörü, 465 adet 9 mm tabanca fişeği ve 9 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda, şahısların kendilerini sahte polis kimliğiyle polis olarak tanıtarak silah ticareti yaptığı belirlendi.

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Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan şahıslardan B.G. ve Y.G. isimli şahıslar adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, Y.T. isimli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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