Silah kazası sonucu 1 askerimiz şehit oldu

MSB, Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek'in bugün şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan resmi açıklama şöyle:

"Zeytin Dalı Harekât bölgesinde bir üs bölgemizde meydana gelen silah kazası sonucunda P. Söz. Er Onur Özbek yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."