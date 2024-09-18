Silah ticareti operasyonunda 2 tutuklama

Düzenleme: Kaynak: İHA
Silah ticareti operasyonunda 2 tutuklama

Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından, silah ticareti yapan şahıslara ilişkin yapılan operasyonda 2 şüpheli kişi tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından, silah ticareti yapan şahıslara ilişkin yapılan operasyonda 2 şüpheli kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü birimi, silah ticareti yapan şahıslara dair operasyon düzenledi.

Yapılan operasyon esnasında; 4 adet ruhsatsız tabanca ile şarjörleri, 27 adet fişek, daralı ağırlığı 8 bin 35 gram olan esrar maddesi, daralı ağırlığı 111 gram kokain maddesi, 1 adet hassas terazi ile uyuşturucu ve silah ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen; yüklü miktarda Türk lirası ve döviz cinsi para ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanarak adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli şahıs tutuklandı.

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