Silah tutukluk yaptı okul müdürü ölümden döndü

Neyse ki saldırganın silahı tutukluluk yaptı ve okul yöneticisi bu tehlikeli olaydan yara almadan kurtuldu.

Olay, güvenlik kameralarına yansıdı ve geniş yankı uyandırdı. Eğitim Bir-Sen Manisa 1 Nolu Şube Başkanı Halil Kallat, etkinliği kınayarak konuyu takipsi yapacaklarını açıkladı.

Olay, Çarşamba günü Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, çocuğunun sınıfta kalmasından rahatsız olan ST isimli veli, okul müdürü Mustafa Örnek'i önce telefonla tehdit etti. Ayrıca araca binerek okula gelen ST, müdüre hakaretler savurarak onu okul bahçesine çağırdı. Müdür bahçeye girdiğinde ST, arabasından pompalanan tabancayı ona doğrulttu. Saldırgan, müdüre doğru hedef alıp ateş etmek istediği yerde tutukluluk yaptı. Tek bir el ateş alabilen tabancadan çıkan kurşun müdüre isabet olmadı. Diğer denemelerinde silah alınca ST aracına binerek olay yerinden kaçtı. Emniyet güçleri, Saldırganların yakalanması için geniş kapsamlı bir operasyon başlatıldı.

Silahlı saldırı anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde saldırganın aracının okul önüne park ettiği, ardından silahını alıp müdürün ateş etmeye odaklandığı net bir şekilde görüldü.

Eğitim Bir-Sen Manisa 1 Nolu Şube Başkanı Halil Kallat, yaşananlara sert tepki gösterdi. Açıklamada, "11 Eylül 2024 tarihinde Manisa'nın Yunusemre ilçesinde meydana gelen bu saldırı sadece müdürümüze değil, tüm eğitim camiasına dahil edilmiştir. Okul müdürümüz Mustafa Örnek, Saldırgan silahından çıkan mermiden şans eseri kurtulmuş, silahın tutukluluk durumunda olası bir felaketi önlenmiştir. Yetkililer bu tür tekrarlanmaması için daha sert bir şekilde çalışmaya çağırıyoruz. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.