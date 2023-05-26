Silahla şakalaşırken kendini vurdu öldü

Zonguldak’ta 45 yaşındaki şahıs, arkadaşlarıyla şakalaştığı esnada silahının kazara ateş alması sonucu boynundan vurularak hayatını kaybetti.

Silahla şakalaşırken kendini vurdu öldü

İHA'nın haberine göre, olay öğlen saatlerinde Gazipaşa Caddesi'ndeki bir apartmanın 4’üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, 45 yaşındaki Erdoğan Hasret arkadaşlarıyla şakalaştığı esnada silahının kazara ateş alması sonucu boynundan vuruldu.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hasret, sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti. Savcının incelemesinin ardından Erdoğan Hasret’in cansız bedeni otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Erdoğan Hasret’in cezaevinden yeni çıktığı ve kaçak maden ocağı işletmeciliği yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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