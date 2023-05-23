Silahlanma çağrısı yapan imam 2 gün sonra açığa alındı

Sultangazi'de Cebeci Camii'nde imam olarak görev yapan Murat Gündoğdu (44) hutbe sırasında "Kardeşim, silahlarınızı hazırlayın. 28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın, benim iki tane silahım ağzına kadar dolu. Hodri meydan. Nedir bu sizden çektiğimiz? 80 yıldır bu ülke sizden ne çekiyor, Ermeni döllerinden ne çekiyor. Bu kadar şehitlerimiz var" demiş, tepki çekmişti.

Cuma hutbesinde "28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın" diyen imam açığa alındı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki camide kaydedilen görüntülerle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında cami imamını açığa aldı.

SUÇ DUYURUSU

Öte yandan, İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, Cebeci Camisi'nde imam olarak görev yapan Murat Gündoğdu’nun, hutbe sırasında 28 Mayıs’ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili silahlanma çağrısına yönelik savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Avukat Cingil'in yaptığı suç duyurusunda Gündoğdu’nun cezalandırılması talep edilerek şu ifadelere yer veriydi:

“Türk Ceza Kanunu anlamında üzerine atılı suçları işlerken, aynı zamanda imamlık müessesesine ve İslamiyet dinine yakışmayacak şekilde canice, barbarca, vahşice ve eli kanlı bir katil gibi söylem ve eylemlerde bulunmuştur. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hakkında soruşturma açılan bu kişinin savcılık nezdinde de soruşturulması gerekmektedir.

En az 25 milyon yurttaş bu suçun mağduru olup, şüpheli Murat Gündoğdu’nun herkesin güvenliği için öncelikle tutuklanması ve soruşturma neticesinde 'tehdit', 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama', 'görevi kötüye kullanma', 'görevi ihmal' suçlarından cezalandırılması gerekmektedir.”

Camidekilerin imam Gündoğdu'ya tepki gösterdiği görülmüştü.