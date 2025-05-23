Silahlar çekildi! Davacı olmadıkları halde tutuklandılar

Düzenleme: Kaynak: DHA

Zeytinburnu’nda trafik kazası sonrası husumetli olan iki iş yeri sahibi, akşam iş yerlerini kurşunladı. Polis, dört şüpheliyi gözaltına aldı. Sorguları tamamlan 4 kişi tutuklanarak cezaevini gönderildi. Şüphelilerin birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

Olay 17 Mayıs günü Telsiz Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede iş yeri bulunan 2 kişi, sabah saatlerinde maddi hasarlı trafik kazası yaptı. Bir süre tartışan ikili daha sonra bölgeden ayrıldı. Aynı gün saat 22.00 sıralarında isimleri öğrenilemeyen 2 sürücüye ait olan Dursun Kılıç Caddesi ve Seyit Nizam Caddesi üzerindeki iş yerleri kurşunlandı. İş yeri sahiplerinin kazadan dolayı husumetli olduklarını öğrenen polis ekipleri araştırmayı bu yönde ilerleterek, şüphelilerin birbirlerinin iş yerlerini kurşunladığını belirledi.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek 2 şüphelinin de yanlarında birer kişiyle birlikte motosikletle gelerek kurşunlama olayını gerçekleştirdiklerini tespit eden polis ekipleri, adresleri belirlenen 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin emniyette birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

Silahlar çekildi! Davacı olmadıkları halde tutuklandılar

Silahlar çekildi! Davacı olmadıkları halde tutuklandılar

Silahlar çekildi! Davacı olmadıkları halde tutuklandılar

Silahlar çekildi! Davacı olmadıkları halde tutuklandılar

Silahlar çekildi! Davacı olmadıkları halde tutuklandılar

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