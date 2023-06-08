Silahların patladığı 'seçim kutlamalarında' bir can daha yitirildi

Seçim kutlamalarda sırtından silahla vurularak ağır yaralanan Asım Yalçın, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Silahların patladığı 'seçim kutlamalarında' bir can daha yitirildi

28 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçiminin ikinci turunda oy kullanma işleminin ardından başlayan kutlamalarda, Eyüpsultan İslambey Mahallesi'nde akşam saat 21.50 sularında Asım Yalçın isimli kişi silahla sırtından vurularak yaralandı.

SIRTINDAN VURULDU

Asım Yalçın'ın oğlu Abdullah Yalçın, babasıyla birlikte kutlama konvoyuna katılmak üzere araçlarına binecekleri sırada babasının sırtında kurşun girişi olduğunu fark etti. Abdullah Yalçın, kendi imkanlarıyla babasını Eyüpsultan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Abdullah Yalçın, polise verdiği ifadesinde silahın nereden ve kim tarafından ateşlendiğini görmediklerini söyledi.

Tedavi altına alınan Asım Yalçın, daha sonra Hamidiye Etfal Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakım servisinde 10 gündür yaşam mücadelesi veren Asım Yalçın bugün saat 15.00’te hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin, silahın kim tarafından ateşlendiğini bulmak için çalışmaları sürüyor.

İlgili Haberler
AKP’nin seçim kutlamalarında başına kurşun isabet eden 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
AKP’nin seçim kutlamaları sırasında başına 'yorgun mermi' isabet eden çocuk yaşamını yitirdi
Seçim kutlamalarında İYİ Partiliyi öldürenin savunması: Birkaç kadeh viski içmiştik, üzerime yürüyünce bıçakladım
Seçim sonuçlarını kutlamak isterken kendini vurdu
Seçim sonuçlarını kutlamak isterken kendini vurdu
AKP'lilerden sokakta silahlı kutlama: Kendilerini uyaran yurttaşları tehdit ettiler
Seçim kutlamalarında kan döküldü: 1 yaralı
Seçim kutlamalarında kan döküldü: 1 yaralı
Öne Çıkanlar
Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Şener Üşümezsoy dün gece Susurluk'ta olan depremin anlamını açıkladı
Şener Üşümezsoy dün gece Susurluk'ta olan depremin anlamını açıkladı
Beşiktaş kov bunları. Gürel Yurttaş suçluları tek tek açıkladı
Beşiktaş kov bunları. Gürel Yurttaş suçluları tek tek açıkladı
West Ham United Konferans Ligi şampiyonu! İnanılmaz bir son
West Ham United Konferans Ligi şampiyonu! İnanılmaz bir son
Kahraman Türk kadını ve mitoloji
Kahraman Türk kadını ve mitoloji
Beşiktaş taraftarından Mehmet Büyükekşi'ye küfürlü tezahürat: 'Cimbomun köpeği'
Beşiktaş taraftarından Mehmet Büyükekşi'ye küfürlü tezahürat: 'Cimbomun köpeği'
Son Haberler
Fatih'te silahlı çatışma: 2 ölü, 4 yaralı Güncel
Fatih'te silahlı çatışma: 2 ölü, 4 yaralı
Amfizem hastalığı nedir, belirtileri neler? Amfizem hastalığı tedavisi var mı? Keşfet
Amfizem hastalığı nedir, belirtileri neler? Amfizem hastalığı tedavisi var mı?
Süper Lig'e hoş geldin Pendikspor. Sedat Kaya yazdı Spor
Süper Lig'e hoş geldin Pendikspor. Sedat Kaya yazdı
Burdur’da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı Güncel
Burdur’da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı
Ayvacık açıklarında 114 kaçak göçmen yakalandı Güncel
Ayvacık açıklarında 114 kaçak göçmen yakalandı
Kızılcık Şerbeti sezon finali fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Kızılcık Şerbeti sezon finali fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nun isteğini yanıtsız bıraktı Siyaset
İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nun isteğini yanıtsız bıraktı