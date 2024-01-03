Silahlı çatışmada vurularak yaşamını yitiren 15 yaşındaki Büşra toprağa verildi

Otomobille seyir halinde olan iki grubun, uzun namlulu silahlarla girdiği çatışmada, kendisine kurşun isabet eden ve yaşamını yitiren 15 yaşındaki Büşra Polat, bugün toprağa verildi. Büşra Polat’ın cenazesi, kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi. Büşra Polat’ın babası Halis Polat, kızının mezarında “Senin ne hayallerin vardı?” diyerek gözyaşı döktü.

Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi’nde 30 Aralık günü iki grubun arasında çıkan silahlı çatışmada, kurşunlardan biri, olay yerinde otomobilin içinde bulunan Büşra Polat’a isabet etmiş ve 15 yaşındaki kız ağır yaralanmıştı. Büşra Polat, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Polat’ın cenazesi, Hz. Ali Cami’de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Ailenin, 4 yıl önce de 2 yaşındaki erkek çocuklarını kaybettiği iletildi. Anne Dilek Polat, cenaze sırasında güçlükle ayakta dururken baba Halis Polat, kızının vefatına neden olanların en ağır cezayı almalarını istediğini ileterek, "Bunu önlesinler ne olur. Herkesten yardım istiyorum. Herkese yalvarıyorum buna bir dur demeleri lazım" dedi.

“BİRİ DUR DEMEDİKÇE DEĞİŞMEYECEK BU”

Halis Polat, olay anını şu sözlerle anlattı: "Ailemle beraber dört kişi; iki kızım, ben ve eşim arabada. Eşimin sınavı vardı gidecektik. Yola girdik bir anda kaleşnikof mermi sesi geldi. Biz baya uzaklaştık maalesef kurtaramadık. Sağı solu caniler taramışlar, bilmiyorum nereden geldiğini de bilmiyorduk. Kızım, benim arka koltuğumda oturuyordu. Kafasına geldi. Camı patladı, kolum değdi. Kolum yaralandı sandım. Sonra diğer kızım bağırdı. 'Baba, Büşra' dedi. Kapıyı açtığımda berbat haldeydi. Bunu bize yaşatanların Allah belalarını versin.”

Bu tür olaylara birinin dur demesi gerektiğini belirten Polat, “Bugün benim, farz et ki bir başkası. Yine acı bizimdir. Masum bir çocuktan ne istediniz. Varsa bir şeyiniz, açık alanlarda ne haliniz varsa görün. Hiç mi polisimiz yok? Gündüz ortası kaleşnikofla mahallenin arasında, cumartesi günü bütün çoluk çocuk dışarda, parkta, orada burada. Bana olmasa bir başkasına gelecek. Biri dur demediği sürece değişmeyecek bu. Buna en azından bir dur demeleri lazım. Canımızdan bir parça kopardılar, aldılar. Allah cezalarını versin" ifadelerini kullandı.

“BENİM CANIM GİTTİ, BAŞKALARININ CANI GİTMESİN”

Baba Halis Polat, kızının ölümüne sebep olanların en ağır cezeyla cezalandırılmaları gerektiğini ifade etti ve “Gerekirse assınlar. Başkasına zarar verirse, benim canım gitti, başkalarının canı gitmesin. Can aynıdır bugün benim evime ateş düştüyse başkasının evine düşmesin en azından. Bunu önlesinler ne olur. Herkesten yardım istiyorum. Herkese yalvarıyorum buna bir dur demeleri lazım. Herkesten ricada bulunuyorum sizin aracılığınızla acımız büyük. Annesi durumu hiç iyi değil. Diğer kızım dün baygınlık geçirdi. Hiç kendinde değil, iğne etkisiyle duruyor. Annesi de aynı iğne etkisi ile duruyor. Acımız büyüktür. En büyük kızımın gözü önünde, üçümüz de şahit olduk kızımın başına mermi aldığını. Arka taraftaydı ön tarafta çıktı. Genç kızımdan ne istediniz" açıklamasını yaptı.