Silahlı çatışmanın ortasında kalan kadının kucağındaki çocuk ağır yaralandı

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde akşam saatlerinde 2 grup arasında çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü. Yoldan geçen bir kadın kucağındaki çocuk ile çatışmanın arasında kaldı. Olayda çocukla birlikte bir kişi daha ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Sur'da Hasırlı Mahallesi Yenikapı Sokağı’nda gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre 2 grup arasında öğrenilemeyen bir sebeple başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada taraflardan bir kişi yaralandı. Seken bir kurşun da o sırada yoldan geçen kadının 1 yaşındaki çocuğuna denk geldi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, yapılan ilk kontrollerin sonrasında Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı çocuğun hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi.