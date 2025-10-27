Olay Kırıkkala'de bulunan bir bağ evinde yaşandı. Eğlence sırasında silahla havaya ateş eden şahıslarla polis ekipleri arasında arbede çıktı. Olayda iki polis memuru darp sonucu yaralanırken, aralarında iki jandarma personeli ve bir infaz koruma memurunun da bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada 1'i çalıntı, 4 tabancaya el konuldu.

Yüksek İhtisas Hastanesi'nde sağlık kontrollerinden geçirilen şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor. Yaralanan iki polis memuru da darp raporu alarak şikayetçi oldu.

Şüpheliler hakkında "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet (SKM)" ve "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçlarından adli işlem başlatıldı.