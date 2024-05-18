Silahlı gruplar arasında çatışma çıktı

Libya Kızılayı Zaviye Şubesi tarafından açıklama yapılarak Kızılay Zaviye Şubesinin kentte yaşanan çatışmalarla ilgili acil durum toplantısı yaptığı ve ekiplerin teyakkuz halinde olduğu söylendi.

Kızılayın, kentte çatışan silahlı gruplara bir an evvel ateşkese varmaları çağrısında bulunduğu açıklandı.

Sivillerin, ambulansların ve halka açık alanların hedef alınmaması gerektiği belirtilen açıklamada, çatışma bölgesinde mahsur kalmış ailelerin tahliyesi için Kızılay ile işbirliği yapılması talep edildi.

Kızılay Zaviye Şubesinin sosyal medya hesabından acil durumlarda aranması için telefon numarası da paylaşıldı.

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, çatışma esnasında bir kişi hayatını kaybetti, bir çocuk da yaralandı.

Zaviye Üniversitesi Öğrenci Birliği tarafından yapılan açıklamada ise üniversitenin çatışma bölgesine yakın olduğu ve kentteki güvenlik durumu yüzünden bugün eğitime ara verildiği aktarıldı.