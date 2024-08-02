Silahlı kavgada evinin önünde oturan kadın yaralandı

Kaynak: DHA
Silahlı kavgada evinin önünde oturan kadın yaralandı

Diyarbakır'da iki grup arasındaki silahlı kavgada evinin önünde oturan kadın ile bir kişi yaralandı.

Silahlı kavgada evinin önünde oturan kadın yaralandı

Evinin önünde oturan bir kadın iki grup arasındaki silahlı çatışmada yaralandı.

Akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 191'inci Sokak’ta meydana gelen olayda sokakta karşılaşan husumetli iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Silahların kullanıldığı kavgada, evinin önünde oturan H.Y. isimli kadın ile olaya karışan E.G., yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan H.Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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